Захарова обрушилась с критикой на власти Латвии из-за выдворения почти 850 россиян

Планы Латвии выдворить 841 российского гражданина являются «чудовищным примером неонацизма». Об этом заявила в интервью ТАСС официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она отметила, что латвийские власти по национальному признаку, «в том числе для запугивания людей, которые являются носителями русского языка», принимают меры по выдворению из страны населения. Дипломат подчеркнула, что для этого нет каких-либо правовых оснований.

В апреле сообщалось, что власти Латвии приняли решение отказаться от изучения русского языка в качестве второго иностранного, школьникам с 2026 года начнут предлагать изучать один из официальных языков Европейского союза или Европейской экономической зоны.

Впоследствии президент РФ Владимир Путин заявил, что в ряде европейских государств русофобия продвигается как государственная политика. По словам российского лидера, в некоторых странах не только переписывают историю и оправдывают преступления нацистов, но и берут на вооружение их идеологию и методы.

Ранее Захарова назвала проявлением неофашизма выдворение 98-летнего ветерана из Латвии.