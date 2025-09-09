Этнограф Каверин вернулся в Россию после задержания в Афганистане

Российский этнограф Святослав Каверин сообщил о своем возвращении в Россию после освобождения из-под стражи в Афганистане. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сижу в аэропорту Шереметьево на паспортном контроле, так как не мог не вызвать интерес», — написал Каверин.

Данная запись является первой с 19 июля, когда сотрудник Центра палеоэтнологических исследований и Института востоковедения Российской академии наук (РАН) сообщил о своем задержании в городе Кундузе по обвинению в попытке контрабанды ювелирных изделий.

8 сентября представительство РФ в Кабуле сообщило, что Святослав Каверин вылетел в Россию регулярным рейсом. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что освобождение российского этнографа стало результатом продолжительной и тщательной работы.

Каверин был задержан в Кундузе, а затем направлен в Кабул для разбирательства, после чего связь с ним была потеряна. В Афганистане Каверин проводил исследования в провинциях Кунар, Нуристан, Каписа и Нангархар. В целях освобождения сына его мать, Татьяна Каверина, обратилась с письменными просьбами о содействии к главе республики Татарстан Рустаму Минниханову, в Ассоциацию антропологов и этнологов Российской Федерации, а также к начальнику Второго департамента Азии министерства иностранных дел Российской Федерации Александру Павловскому.

Ранее Афганистан выразил надежду подписать с Россией соглашения по нескольким проектам.