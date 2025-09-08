На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Афганистан надеется подписать с Россией соглашения по нескольким проектам

Фитрат: сотрудничество России и Афганистана достигло наивысшего уровня
Depositphotos

Афганистан надеется подписать с РФ соглашения по ряду проектов в скором времени, сотрудничество сторон достигло наивысшего уровня. Об этом РИА Новости заявил заместитель пресс-секретаря властей Афганистана Хамдулла Фитрат.

По его словам, признав Исламский Эмират, Москва предприняла «поистине отважный шаг».

«Сейчас же политические и экономические связи между Кабулом и Москвой достигли наивысшего уровня, в то же время сотрудничество продолжается в различных секторах, чтобы расширить эти связи», — добавил Фитрат.

Он отметил, что признание российской стороной властей Афганистана создало благоприятные условия для инвестиций РФ в различные секторы афганской экономики

Заместитель пресс-секретаря рассказал, что ряд российских инвесторов и правительство РФ уже выразили свое желание инвестировать в различные сферы.

3 июля в МИД России сообщили об официальном признании Исламского Эмирата Афганистан. В ведомстве отметили, что Москва видит значительные перспективы взаимодействия с Кабулом в торгово-экономическом направлении с акцентом на проекты в сферах энергетики, транспорта, сельского хозяйства, инфраструктуры.

Ранее в Афганистане заявили о выполнении всех условий для международного признания.

