В ДНР в результате атак ВСУ повреждены шесть жилых домов и школа

Пушилин: в результате обстрелов и атак дронов в ДНР повреждены 6 домов и школа
Anatolii Stepanov/Reuters

В результате ударов украинской армии по территории Донецкой народной республики повреждены шесть жилых домов и здание школы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Денис Пушилин.

Он уточнил, что удары произошли по Калининскому району Донецка и Красногвардейскому району Макеевки. Кроме домов и школы, повреждения получили также два автомобиля.

Всего украинские войска совершили по территории ДНР 15 атак. В их ходе применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм и ударные беспилотные летательные аппараты.

8 сентября Пушилин сообщил, что шесть мирных жителей, включая несовершеннолетнюю девочку, получили ранения в результате атаки украинского беспилотника на парк «Гулливер» в Донецке.

7 сентября украинские военные трижды за вечер обстреляли территорию парка «Гулливер». В центре города были слышны сирены машин скорой помощи.

Ранее ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по жилому дому в центре Донецка.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
