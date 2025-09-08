Стало известно о состоянии раненых при ударе ВСУ по парку «Гулливер» в Донецке

Двое раненых при ударе ВСУ по Донецку находятся в состоянии средней тяжести

Двое мирных жителей, пострадавших при ударе украинских беспилотников по донецкому парку «Гулливер», находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

«Двое из шести пострадавших в парке «Гулливер» мирных жителей находятся в состоянии средней тяжести», — сказал собеседник агентства.

Сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия оставляет за собой право дать адекватный ответ на террористическую атаку Киева по парку в Донецке. По ее словам, Киев целенаправленно бил по детям и их родителям. Захарова добавила, что в данных действиях очевидна нацеленность Киева на эскалацию вооруженного противостояния, а также на срыв любых попыток мирного урегулирования.

7 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Донецк с помощью беспилотников. В том числе удары были нанесены по парку «Гулливер», где пострадали шесть мирных жителей. Как рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, люди получили ранения средней степени тяжести. Среди пострадавших — двое мужчин 1992 и 2004 годов рождения, две девушки 2003 года рождения, одна девушка 2006 года рождения и девочка 2011 года рождения.

Ранее СК РФ завел дело в связи с атакой ВСУ на Донецк.