Следователи завели дело в связи с атакой ВСУ на Донецк

Российские следователи возбудили уголовное дело в связи с атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Донецк. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, заявление которой опубликовано в Telegram-канале ведомства.

По ее словам, дело было заведено по статьям об умышленном уничтожении и повреждении имущества и покушении на расправу над двумя и более лицами.

«Следствием проведен осмотр места происшествия, изъяты фрагменты беспилотных летательных аппаратов, по которым будут назначены необходимые экспертизы», — рассказала Петренко.

В настоящее время сотрудники СК РФ допрашивают свидетелей и выясняют все обстоятельства случившегося. Также им предстоит установить личности украинских военнослужащих, причастных к организации атаки и ее осуществлению.

7 сентября ВСУ атаковали Донецк с помощью беспилотников. В том числе удары были нанесены по парку «Гулливер», где пострадали шесть мирных жителей. Как рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, люди получили ранения средней степени тяжести. Среди пострадавших — двое мужчин 1992 и 2004 годов рождения, две девушки 2003 года рождения, одна девушка 2006 года рождения и девочка 2011 года рождения.

Ранее военные ВСУ применили реактивную систему залпового огня HIMARS для удара по жилому дому в Донецке.