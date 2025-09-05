На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Верховный суд оставил в силе приговор Митволю по делу о мошенничестве с метро

Верховный суд не стал пересматривать приговор Олегу Митволю по делу о хищении
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Верховный суд РФ оставил в силе приговор бывшему руководителю Росприроднадзора Олегу Митволю по делу о хищениях на строительстве красноярского метро. Об этом сообщает ТАСС.

«В рассмотрении жалобы отказать», — указано в решении ВС.

Кроме того, Митволю повторно отказали в замене неотбытого срока на более мягкое наказание в виде штрафа, ограничения свободы или исправительных работ.

Железнодорожный районный суд Красноярска вынес приговор Митволю в сентябре 2023 года. Председатель совета директоров «Красноярского треста инженерно-строительных изысканий» обвинялся в хищении почти 1 млрд рублей при проектировании метрополитена.

Бывший чиновник вину признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд назначил ему 4 года 6 месяцев лишения свободы по делу о мошенничестве и выплату 952 млн рублей по гражданским искам.

Митволь во время заседания рассказывал, что за время нахождения в СИЗО он четыре раза стал пострадавшим по уголовным делам, его обокрали, а на жену с ребенком совершили покушение на дороге.

Ранее сообщалось, что суд арестовал имущество бывшего чиновника региональных подразделений Росприроднадзора, МВД, МЧС и Федеральной налоговой службы Андрея Фролова и его семьи, в том числе 48 объектов недвижимости.

