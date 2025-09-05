МЧС России направило в Афганистан самолет с гуманитарной помощью

Ил-76 МЧС России вылетел в Афганистан с первой партией гумпомощи

Самолет Ил-76 вылетел в Афганистан с первой партией гуманитарной помощи для пострадавшего от землетрясения населения. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что продовольствие направлено по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению правительства страны.

«По распоряжению главы МЧС России Александра Куренкова из подмосковного аэропорта Жуковский вылетел ведомственный самолет Ил-76. На его борту 20 тонн продуктов питания для пострадавшего от разрушительного землетрясения населения», — сказано в публикации.

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Афганистане в ночь на 1 сентября. Эпицентр находился на расстоянии около 27,3 км от города Джелалабад, вблизи границы с Пакистаном.

Представитель минздрава страны заявил, что сейсмическое событие произошло в отдаленной горной местности и специалистам необходимо время, чтобы получить точные данные о количестве пострадавших.

4 сентября стало известно, что в результате стихийного бедствия более 2,2 тыс. человек не выжили, свыше 3,6 тыс. пострадали.

