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В Госдуме заявили, что сдвиг Камчатки на два метра не прибавил России территорий

Депутат Федоров заявил, что карту России не поменяют после землетрясения на Камчатке
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Агентство по делам ГО, ЧС и ПБ Сахалинской обл.

Смещение территории полуострова Камчатки на два метра, которое произошло после землетрясения 30 июля, не повлияет на государственную границу России. Произошедшие изменения будут занесены на профессиональные карты моряков, заявил «Газете.Ru» депутат Госдумы Евгений Федоров.

«Из этой информации [о смещении] не следует, что добавилась территория, просто передвинулся весь полуостров в силу землетрясения. Надо со специалистами этот момент обсудить, если действительно добавилось [два метра], в результате увеличилась площадь суши на Камчатке. Надо будет пересматривать справочники», — сказал он.

По словам Федорова, смещение в два метра – ничтожно. Такой масштаб невозможно отобразить на обычных картах.

«Два метра в масштабах карт будет практически незаметно. Для моряков это будет отражено. А в обычном понимании это слишком мало», — сказал он.

30 июля 2025 года произошло сильнейшее землетрясение на Камчатке с 1952 года. Магнитуда составила 8,8, толчки вызвали цунами, а после – извержение вулкана. В камчатском филиале Единой геофизической службы РАН заявили, что южная часть полуострова сдвинулась почти на два метра.

Ранее на Камчатке за 24 часа произошло семь ощутимых землетрясений.

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