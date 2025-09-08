На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Более 15 тысяч жителей города в ДНР остались без света

В ДНР свыше 15 тысяч жителей Ясиноватой остались без электричества из-за аварии
Shutterstock/Creative Cat Studio

Более 15 тысяч жителей города Ясиноватая Донецкой народной республики (ДНР) остались без электричества из-за аварии. Об этом сообщили в пресс-службе «Донецкэнерго».

«В 01:29 [мск] произошло аварийное отключение электроэнергии, обесточено: 96 трансформаторных подстанций, 2 больницы, 7 школ, 9 детских садов, 2 водозабора, 15 080 бытовых абонентов (город Ясиноватая)», — сказано в сообщении.

В пресс-службе также заявили, что аварийная бригада уже начала проводить восстановительные работы.

Незадолго до этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате ударов украинской армии по территории Донецкой народной республики повреждены шесть жилых домов и здание школы. Он уточнил, что удары произошли по Калининскому району Донецка и Красногвардейскому району Макеевки. Кроме домов и школы, повреждения получили также два автомобиля.

Пушилин добавил, что всего украинские войска совершили по территории ДНР 15 атак. В их ходе применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм и ударные беспилотные летательные аппараты.

Ранее в Курской области свыше 17 тысяч курян остались без света после обстрела ВСУ.

