После обстрела ВСУ более 17 тысяч курян остались без электричества

В Курской области свыше 17 тысяч курян остались без света после обстрела ВСУ

Из-за обстрела города Рыльск в Курской области был перебит провод электроподстанции, из-за чего без света оказались около 17,1 тыс. местных жителей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, из-за повреждения на подстанции «Рыльск 110 кВ» пострадали Рыльский, Глушковский и Кореневский районы. Чиновник пообещал, что в ближайшее время подачу электроэнергии восстановят.

«Также в результате атаки в хуторе Фонов посечен фасад и повреждено остекление двухэтажного МКД (многоквартирного дома) и придомовой постройки», — отметил глава области.

Накануне поздно вечером беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал электроподстанцию в селе Мантурово Мантуровского района Курской области. В результате удара было нарушено электроснабжение в 33 населенных пунктах. Перебои со светом были зафиксировали примерно у 8,6 тыс. человек. Ночью подачу электроэнергии удалось восстановить по резервной схеме.

Ранее Хинштейн заявил о сотнях курян, которые считают пропавшими без вести.