На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

После обстрела ВСУ более 17 тысяч курян остались без электричества

В Курской области свыше 17 тысяч курян остались без света после обстрела ВСУ
true
true
true
close
Telegram-канал «Александр Хинштейн»

Из-за обстрела города Рыльск в Курской области был перебит провод электроподстанции, из-за чего без света оказались около 17,1 тыс. местных жителей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, из-за повреждения на подстанции «Рыльск 110 кВ» пострадали Рыльский, Глушковский и Кореневский районы. Чиновник пообещал, что в ближайшее время подачу электроэнергии восстановят.

«Также в результате атаки в хуторе Фонов посечен фасад и повреждено остекление двухэтажного МКД (многоквартирного дома) и придомовой постройки», — отметил глава области.

Накануне поздно вечером беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал электроподстанцию в селе Мантурово Мантуровского района Курской области. В результате удара было нарушено электроснабжение в 33 населенных пунктах. Перебои со светом были зафиксировали примерно у 8,6 тыс. человек. Ночью подачу электроэнергии удалось восстановить по резервной схеме.

Ранее Хинштейн заявил о сотнях курян, которые считают пропавшими без вести.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами