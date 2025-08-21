На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жителя Алтайского края приговорили к 9,5 года колонии за комментарии в интернете

Военный суд лишил жителя Алтайского края свободы за комментарий о силовиках
Depositphotos

Жителя Алтайского края лишили свободы на девять с половиной лет за комментарии в интернете. Такой приговор вынес 2-й Восточный окружной военный суд.

Уголовное дело в отношении Владимира Митрофанова возбудили из-за комментариев, оставленных им в открытых сообществах в социальных сетях. Силовики наткнулись на эти публикации и отправили их на экспертизу, которая признала сообщения «побуждающими к осуществлению террористической деятельности, оправдывающими и пропагандирующими террористические акты».

Примечательно, что Митрофанов, ранее уже привлекавшийся к административной ответственности за слова, начал оскорблять в своих комментариях сотрудников полиции. В сообщении, которое он вновь разместил в открытой группе, он унизил правоохранителей, что и стало поводом для возбуждения нового уголовного дела о публичном оправдании терроризма, призывах и пропаганде террористической деятельности.

Суд признал фигуранта виновным и отправил его в колонию общего режима на 9,5 лет. Кроме того, мужчину лишили права публиковать что-либо в интернете на три года.

Ранее в России признали экстремистом лягушонка Пепе.

