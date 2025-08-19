В Красноярске студента задержали за пропаганду терроризма

Студента Красноярского медицинского института задержали за пропаганду терроризма. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на данные управления ФСБ России по Красноярскому краю.

По данным службы, молодой человек распространял запрещенные материалы среди других студентов. В ФСБ уточнили, что студент создал группу в WhatsApp, в которую привлекал людей и публиковал материалы, оправдывающие деятельность международных террористических организаций.

«Главными целями группировки явились привлечение мусульман к участию в деятельности «джамаата» (совместному изучению ислама. — прим. ред.), оправдание и пропаганда терроризма», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, студент вовлек в деятельность ячейки шесть студентов учебного заведения. Специалисты добавили, что лидера объединения осудили по статье о публичном оправдании и пропаганде терроризма. Его приговорили к двум годам лишения свободы. Других фигурантов дела привлекли к административной ответственности.

