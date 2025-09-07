На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9

Uwe Anspach/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано в турецкой провинции Балыкесир. Об этом сообщили в управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Землетрясение произошло в 12:35 по местному времени (совпадает с мск). Эпицентр стихии располагался у города Сындыргы провинции Балыкесир. Очаг землетрясения залегал на глубине 7,7 км.

По данным РИА Новости, подземные толчки ощущались и на западе Стамбула.

В августе на западе Турции было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1. Продолжительность толчков составила около 20–30 секунд. В квартирах раскачивались люстры и мебель. Некоторые местные жители выбежали на улицу. Приложения на смартфонах предупредили о толчках всего за несколько секунд до их начала.

Глава МВД Турции Али Ерликая заявил, что в провинции Балыкесир в результате землетрясения пострадали 29 человек. Мэр города Сындыргы Серкан Сак сказал, что в населенном пункте обрушились как минимум 10 зданий.

Ранее в Анкаре произошло землетрясение.

