В Анкаре произошло землетрясение

В понедельник утром в столице Турции Анкаре произошло ощутимое землетрясение. Об этом сообщили в управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

По данным сейсмологов, толчки магнитудой 3,2 зафиксированы в районе Этимесгут на глубине 4,68 км. Жители нескольких домов в районе Чанкая, неподалеку от здания гостелевидения, почувствовали подземные колебания.

Другое землетрясение в Турции магнитудой 6,1 было зафиксировано накануне в 19:55. Продолжительность толчков составила около 20–30 секунд. В квартирах раскачивались люстры и мебель. Некоторые местные жители выбежали на улицу. Приложения на смартфонах предупредили о толчках всего за несколько секунд до их начала.

Глава МВД Турции Али Ерликая заявил, что в провинции Балыкесир в результате землетрясения пострадали 29 человек. Мэр города Сындыргы Серкан Сак сказал, что в населенном пункте обрушились как минимум 10 зданий. Ведутся спасательные работы, под завалами находятся несколько человек. При этом четырех человек удалось спасти, отметил Сак.

Ранее компания Google официально подтвердила, что ее система оповещения о землетрясениях для Android не сработала должным образом во время разрушительного землетрясения в Турции в 2023 году.