в Подмосковье произошел пожар на складе

МЧС: в Подмосковье загорелся склад на 200 квадратах

Пожар произошел на складе в деревне Картино в Ленинском городском округе Московской области. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС России.

Огонь распространился на площади 200 квадратных метров. На месте работают сотрудники МЧС. По предварительным данным, никто не пострадал.

Сегодня в Электростали загорелся частный дом, после возгорания произошел взрыв.

5 сентября в Москве одновременно произошли два пожара. Возле торгового центра «Афимолл» в «Москве-Сити» загорелась строительная площадка, а у метро «Киевская» вспыхнули два цветочных павильона общей площадью 45 квадратных метров.

31 августа в Балашихе произошел масштабный пожар на складе. Огонь распространился на площади 4000 квадратных метров, черный дым был виден за несколько километров. Несмотря на сильную задымленность, сотрудникам МЧС удалось локализовать возгорание, а затем ликвидировать открытое горение. Местные жители рассказали, что пожар сопровождался звуками взрывов, похожими на салют. Причина происшествия пока остается неизвестной.

