В Подмосковье произошел сильный пожар

В Электростали загорелся частный дом, в момент возгорания произошел взрыв
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Электростали загорелся частный дом, после возгорания произошел взрыв. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По его данным, пожар возник в доме на Фрязевском шоссе. По словам очевидцев, причиной возгорания мог стать взрыв баллонов с газом. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники МЧС.

До этого в Москве одновременно произошли два пожара. Возле торгового центра «Афимолл» в «Москве-Сити» загорелась строительная площадка, а у метро «Киевская» вспыхнули два цветочных павильона общей площадью 45 м².

В Богородском районе Нижегородской области двое детей устроили пожар в чужом доме, один из поджигателей госпитализирован. По данным МЧС, строящийся дом загорелся в деревне Гремячки, пламя охватило постройку площадью 100 кв. метров, с огнем пришлось бороться почти двум десяткам пожарных. Выяснилось, что причиной пожара стала детская шалость.

Двое школьников 8 и 9 лет пробрались на участок, нашли в доме канистру с бензином, разлили его и подожгли. Пострадал девятилетний мальчик, он госпитализирован. Его приятель сбежал с места происшествия. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее трое детей стали жертвами пожара в российском регионе.

