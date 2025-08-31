Взрывы, вертолеты и огромное пламя: что известно о крупном пожаре в Подмосковье

В Балашихе сотрудники МЧС локализовали масштабный пожар на складе

В Балашихе произошел масштабный пожар на складе. Огонь распространился на площади 4000 квадратных метров, черный дым был виден за несколько километров. Несмотря на сильную задымленность, сотрудникам МЧС удалось локализовать возгорание, а затем ликвидировать открытое горение. Местные жители рассказали, что пожар сопровождался звуками взрывов, похожими на салют. Причина происшествия пока остается неизвестной.

В подмосковной Балашихе произошел крупный пожар на территории склада. Площадь возгорания в микрорайоне Новый Свет на улице Звездной, 11 составила 4000 квадратных метров, сообщило МЧС России.

«Тушение осложняется сильной задымленностью и высокой горючей загрузкой помещения», — отметили в ведомстве в 9:47 мск.

На видеозаписях с места происшествия запечатлен огромный столб густого черного дыма, который наблюдали жители нескольких районов.

К ликвидации пожара привлекли более 80 специалистов и 30 единиц техники, а также вертолеты Ми-8 МЧС России и Ка-32 Московского авиацентра .

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

По информации Telegram-канала Baza, на складах находились помещения Балашихинского опытного химического завода и компании ТДК, которая занимается продажей бытовой химии. Очевидцы обратили внимание на то, что огонь уничтожил автотранспорт, который находился на складской территории, и перекинулся на соседние здания.

В 12:27 мск МЧС добавило, что пожар удалось локализовать на площади 4000 квадратных метров. Спустя 50 минут ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве сообщил о ликвидации открытого горения. Сейчас проводится проливка и разборка конструкций.

«Много взрывов, похожих на салют»

Пожар на складе в Балашихе почти час сопровождался звуками взрывов, сообщила очевидица Елена в беседе с «Газетой.Ru». Детонация прекратилась после того, как к тушению подключилась авиация.

«Началось все примерно в 9:00. Было много взрывов, похожих на салют. На протяжении минут 40–50 были слышны взрывы. Сейчас их больше не слышно. К тушению подключились вертолеты. Я видела, как они уже пошли на пятый заход. Сейчас прям близко к очагу подлетают», — поделилась она.

По словам женщины, пламя росло выше десятого этажа, но сейчас оно «уже не такое высокое». Продолжает подниматься черный дым, его «относит в восточную сторону».

«Дышать не мешает», — добавила она.

Baza допустила, что на складах хранились газовые баллоны и горюче-смазочные материалы, они из-за действия высокой температуры могли взорваться.

«Там заправляют газом баллоны. Они и взрываются», — подтвердил очевидец в беседе с 360.ru.

Мужчина по имени Павел, арендующий помещения по соседству, рассказал новостному порталу «Москва онлайн», что огонь, вероятно, охватил территорию склада с пиротехникой.

«Позвонил узнать, не у нас ли горит, сказали соседняя база — склад с пиротехникой. А так наверняка я не знаю, что там хранилось», — отметил он.

Однако один из очевидцев считает, что звуки, похожие на взрыв, вызваны исключительно обрушением конструкций при пожаре.

«Царьград» обратил внимание на то, что «в двух шагах» от очага возгорания находится электрическая подстанция.

В связи с происшествием на улице Звездной перекрывали движение автотранспорта на участке от Балашихинского шоссе до Щелковского шоссе, отметил Telegram-канал «Балашиха рулит». Сотрудники Госавтоинспекции пропускали только спецтехнику.

Прокуратура Подмосковья взяла на контроль установление обстоятельств и причин пожара.

«Точные выводы о причинах возгорания будут сделаны по результатам осмотра места происшествия и пожарно-технической экспертизы», — подчеркнуло ведомство.