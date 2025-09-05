На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин устроил пожар у соседа из мести и в своем дворе, чтобы замести следы

В Кузбассе мужчина устроил пожар у соседа и у себя, надеясь замести следы
true
true
true
close
Telegram-канал «Полиция Кузбасса»

В Кемеровской области мужчина уничтожил имущество соседа из личной неприязни, сообщает полиция Кузбасса.

Ночью в поселке Акация загорелись надворные постройки возле дома одного из местных жителей. Сотрудники МЧС потушили возгорание и установили, что причиной пожара стал поджог, предполагаемого поджигателя быстро нашли. Им оказался 30-летний мужчина, проживающий на той же улице, что и потерпевший.

Оказалось, что задержанный давно конфликтовал со своим соседом и решил ему отомстить. Сначала он облил недвижимость на его участке бензином, убедился в том, что пламя разгорается, и ушел, а затем вернулся и пытался тушить пожар вместе с другими жителями села, однако хозяин прогнал его.

Злоумышленник надеялся отвести от себя тем, что поджег собственный дровяник, но огонь быстро потушили пожарные. Его заклятый враг потерял в пожаре около 50 кроликов и кур, летнюю кухню, сарай и три мотоцикла. Сумма ущерба пока неизвестна.

В отношении поджигателя возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее мужчина устроил сильный лесной пожар, когда пытался избавиться от тела возлюбленной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами