Россиянин устроил пожар у соседа из мести и в своем дворе, чтобы замести следы

В Кузбассе мужчина устроил пожар у соседа и у себя, надеясь замести следы

В Кемеровской области мужчина уничтожил имущество соседа из личной неприязни, сообщает полиция Кузбасса.

Ночью в поселке Акация загорелись надворные постройки возле дома одного из местных жителей. Сотрудники МЧС потушили возгорание и установили, что причиной пожара стал поджог, предполагаемого поджигателя быстро нашли. Им оказался 30-летний мужчина, проживающий на той же улице, что и потерпевший.

Оказалось, что задержанный давно конфликтовал со своим соседом и решил ему отомстить. Сначала он облил недвижимость на его участке бензином, убедился в том, что пламя разгорается, и ушел, а затем вернулся и пытался тушить пожар вместе с другими жителями села, однако хозяин прогнал его.

Злоумышленник надеялся отвести от себя тем, что поджег собственный дровяник, но огонь быстро потушили пожарные. Его заклятый враг потерял в пожаре около 50 кроликов и кур, летнюю кухню, сарай и три мотоцикла. Сумма ущерба пока неизвестна.

В отношении поджигателя возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», ему грозит до пяти лет лишения свободы.

