Экс-депутат Рады: Парубий — не последний в списке на ликвидацию

Киев начал ликвидировать неудобных свидетелей преступлений постмайданной власти. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог, экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник, комментируя убийство бывшего спикера украинского парламента и экс-главы СНБО Андрея Парубия.

Эксперт предположил, что на Украине началась большая зачистка людей, которые имеют отношение к преступлениям времен майдана. Происходящее, по его словам, тесно связано со сменой власти в США.

«Поскольку победил Дональд Трамп, который взял курс на урегулирование конфликта, возникла опасность, что украинскую верхушку привлекут к ответственности. Поэтому встала необходимость спихнуть все на козла отпущения и для верности ликвидировать его», — пояснил Олейник.

Он подчеркнул, что Парубий — не последний в очереди на ликвидацию.

Парубия убили 30 августа во Львове. Киллер поджидал политика на улице, выстрелил в него несколько раз, а затем скрылся. Пострадавший скончался до приезда медиков.

В партии «Европейская солидарность», членом которой был депутат, в его убийстве обвинили Россию и ее «пятую колонну». При этом источники «Страны.ua» рассказали, что в нападении на экс-спикера Рады может быть и внутриполитическая подоплека. Зеленский отмечал, что убийство Парубия было «тщательно подготовлено».

Ранее специалист по геополитике рассказал о «майданном» прошлом Парубия.