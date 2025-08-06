В Сумской области уничтожили украинского разведчика

Военный спецподразделения Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины «Тимур» Даниил Кандыба уничтожен в Сумской области. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«Бойцами группировки «Север» уничтожен военнослужащий спецподразделения ГУР Даниил Кандыба. Данную информацию также подтверждают украинские некрологи», — рассказал собеседник агентства.

Источник добавил, что разведчик был ликвидирован во время выполнения боевой задачи, российские операторы FPV-дронов «сожгли бронемашину противника», в которой был Кандыба.

Собеседник агентства подчеркнул, что в это же время официальный канал ГУР публиковал видео «успешной» работы подразделения «по вырубке лесов Сумщины из винтовок AR-15».

4 августа сообщалось, что Киев начал стягивать резервы со всего фронта в Сумскую область, чтобы противостоять наступлению Вооруженных сил России. Источник в силовых структурах добавил, что на северо-восток Украины перебрасываются в том числе элитные подразделения, которые имеют на вооружении преимущественно натовские артиллерийские установки и бронемашины.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о подготовке к вторжению в Курскую область.