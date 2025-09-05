На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин стал «президентом США» в материале испанского новостного агентства Europa Press

Испанское новостное агентство Europa Press назвало Путина президентом США
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Испанское новостное агентство Europa Press назвало президента РФ Владимира Путина главой США в материале, посвященном его выступлению на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом сообщает РИА Новости.

«Путин отметил, что еще не обсуждал с президентом США Владимиром Путиным последние консультации в Европе по поводу украинского конфликта», – передало Europa Press.

5 сентября президент США Дональд Трамп сообщил своим советникам, что не намерен портить отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

Глава Белого дома подчеркнул, что «решительно настроен сохранить хорошие отношения с Путиным». На протяжении всего первого срока своего президентства Трамп отмечал важность сохранения «мирных отношений» с президентом РФ, «который контролирует ядерный арсенал».

В свою очередь американский журналист Такер Карлсон в интервью политобозревателю Майклу Ноулзу заявил, что считает Путина «самым эффективным лидером современности». Карлсон при этом уточнил, что не планирует переезжать в Россию на ПМЖ.

Десятый ВЭФ проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. В этом году главной темой форума стала: «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».

Ранее на полях ВЭФ Путин сообщил, что россияне мало едят рыбу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами