Испанское новостное агентство Europa Press назвало президента РФ Владимира Путина главой США в материале, посвященном его выступлению на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом сообщает РИА Новости.

«Путин отметил, что еще не обсуждал с президентом США Владимиром Путиным последние консультации в Европе по поводу украинского конфликта», – передало Europa Press.

5 сентября президент США Дональд Трамп сообщил своим советникам, что не намерен портить отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

Глава Белого дома подчеркнул, что «решительно настроен сохранить хорошие отношения с Путиным». На протяжении всего первого срока своего президентства Трамп отмечал важность сохранения «мирных отношений» с президентом РФ, «который контролирует ядерный арсенал».

В свою очередь американский журналист Такер Карлсон в интервью политобозревателю Майклу Ноулзу заявил, что считает Путина «самым эффективным лидером современности». Карлсон при этом уточнил, что не планирует переезжать в Россию на ПМЖ.

Десятый ВЭФ проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. В этом году главной темой форума стала: «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».

Ранее на полях ВЭФ Путин сообщил, что россияне мало едят рыбу.