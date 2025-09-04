На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В аэропорту Волгограда ввели ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту Волгограда введены временные ограничения
true
true
true
close
imfaydez/Shutterstock/FOTODOM

В международном аэропорту Волгограда (Гумрак) введены временные ограничения на полеты гражданской авиации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Он подчеркнул, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов необходимы для обеспечения безопасности.

3 сентября сообщалось, что пассажирский лайнер, следовавший из Шарм-эш-Шейха в Волгоград, приземлился в самарском аэропорту Курумоч после экстренной посадки.

В тот же день стало известно, что в Красноярском крае временно прекратил прием самолетов аэропорт Черемшанка, где совершил экстренную посадку следовавший в Улан-Удэ Ил-76. Во время приземления воздушное судно выкатилось за пределы полосы примерно на 50 метров. По предварительным данным, причиной экстренного приземления мог стать пожар на борту или отказ одного из двигателей.

Ранее сообщалось, что птицы сорвали вылет из Владивостока в Москву.

