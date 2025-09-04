Аэропорт Сочи прекратил принимать и отправлять рейсы

В аэропорту Сочи ввели ограничения на движение самолетов. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Его пост опубликован в 1:33. В нем уточняется, что мера нужна, чтобы гарантировать безопасность полетов.

В ночь на воскресенье, 31 августа, воздушная гавань тоже вводила временные ограничения на полеты. В это время детские группы разместили в отдельном помещении, а пассажирам рейса А4-5089 Сочи — Алматы выдали специальные коврики для комфортного ожидания.

Четыре борта ушли на запасные аэродромы. К работе аэропорта привлекли дополнительные силы, но предупредили о возможных переносах, отменах или объединениях рейсов в течение нескольких дней. Представители воздушной гавани попросили граждан с уважением относиться друг к другу и уступать места пожилым. В аэропорту отметили, в последние дни августа часто большой поток пассажиров.

