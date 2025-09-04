На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Аэропорт Сочи прекратил принимать и отправлять рейсы

Аэропорт Сочи приостановил работу
true
true
true
close
karel291/Wikimedia

В аэропорту Сочи ввели ограничения на движение самолетов. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Его пост опубликован в 1:33. В нем уточняется, что мера нужна, чтобы гарантировать безопасность полетов.

В ночь на воскресенье, 31 августа, воздушная гавань тоже вводила временные ограничения на полеты. В это время детские группы разместили в отдельном помещении, а пассажирам рейса А4-5089 Сочи — Алматы выдали специальные коврики для комфортного ожидания.

Четыре борта ушли на запасные аэродромы. К работе аэропорта привлекли дополнительные силы, но предупредили о возможных переносах, отменах или объединениях рейсов в течение нескольких дней. Представители воздушной гавани попросили граждан с уважением относиться друг к другу и уступать места пожилым. В аэропорту отметили, в последние дни августа часто большой поток пассажиров.

Ранее пассажиры съели всю еду в аэропорту Сочи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами