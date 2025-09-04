На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-владельцу банка «Югра» продлили арест

Суд продлил на 3 месяца арест экс-владельцу банка «Югра» Хотину
true
true
true
close
Telegram-канал Суды общей юрисдикции города Москвы

Мещанский районный суд Москвы продлил экс-владельцу банка «Югра» Алексею Хотину срок содержания под стражей на три месяца. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

Таким образом, судья удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования.

Хотин обвиняется в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ).

10 апреля суд арестовал Хотина, обвиняемого в мошенничестве, несмотря на уже вынесенный приговор по делу о растрате.

В декабре 2023 года Хотина обвинили в растрате более 23,6 млрд рублей, а в марте 2024-го Замоскворецкий суд Москвы назначил экс-владельцу банка девять лет колонии общего режима.

В ноябре 2024 года суд национализировал имущество Хотина — все здание гостиницы «Москва», в том числе находящийся в строении пятизвездочный отель Four Seasons Hotel Moscow, торговую галерею «Модный сезон», а также комплекс апартаментов.

Ранее экс-главу Татфондбанка Мусина освободили от наказания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами