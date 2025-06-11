Экс-главу Татфондбанка Мусина освободили от наказания

Вахитовский районный суд Казани удовлетворил ходатайство экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина об освобождении наказания из-за болезни. Об этом пишет РИА Новости.

Мусин был приговорен к 12,5 годам колонии за злоупотребления полномочиями. Его дважды судили за злоупотребление полномочиями, а именно — необоснованную выдачу кредитов и вывод залогов. Это привело к тому, что банк оказался в долгах и, как следствие, был признан банкротом. В 2021 году он был приговорен к 12 годам колонии общего режима. Позже наказание смягчили до 11 лет лишения свободы.

В конце 2024 года суд вынес новый приговор Мусину. В совокупности ему было назначено наказание в виде 12,5 лет лишения свободы.

Недавно Мещанский суд Москвы арестовал бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина, обвиняемого в мошенничестве, несмотря на уже вынесенный приговор по делу о растрате.

В декабре 2023 года Хотина обвинили в растрате более 23,6 млрд рублей. В марте Замоскворецкий суд Москвы назначил экс-владельцу банка девять лет колонии общего режима.

Ранее руководитель отделения банка украла у клиентов 15 млн рублей и поплатилась.