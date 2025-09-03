Во Владивостоке стартовало шествие в честь 80-летия завершения Второй мировой войны.

Во Владивостоке проходит шествие в честь 80-летия Победы над Японией

Во Владивостоке началось шествие в честь 80-летия Победы над милитаристской Японией и завершения Второй мировой войны. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Мероприятие проводится на набережной Дальневосточного федерального университета. Оно организовано в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2025). В шествии принимают участие военнослужащие, ветераны боевых действий, делегаты из дальневосточных регионов и все желающие.

3 сентября сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл на площадь Тяньаньмэнь в Пекине, где начинается военный парад в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

За торжественными мероприятиями в китайской столице будут наблюдать 26 лидеров иностранных государств.

Ожидается, что в параде примут участие более 10 тысяч военнослужащих Народно-освободительной армии Китая.

Как пишет агентство «Синьхуа», китайские военные во время выступления на параде покажут несколько видов истребителей, в том числе модернизированные модели.

Ранее Путин успел пообщаться с лидерами КНР и КНДР перед парадом в Пекине.