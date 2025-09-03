На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Во Владивостоке стартовало шествие в честь 80-летия завершения Второй мировой войны.

Во Владивостоке проходит шествие в честь 80-летия Победы над Японией
true
true
true
close
Смитюк Юрий/ТАСС

Во Владивостоке началось шествие в честь 80-летия Победы над милитаристской Японией и завершения Второй мировой войны. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Мероприятие проводится на набережной Дальневосточного федерального университета. Оно организовано в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2025). В шествии принимают участие военнослужащие, ветераны боевых действий, делегаты из дальневосточных регионов и все желающие.

3 сентября сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл на площадь Тяньаньмэнь в Пекине, где начинается военный парад в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

За торжественными мероприятиями в китайской столице будут наблюдать 26 лидеров иностранных государств.

Ожидается, что в параде примут участие более 10 тысяч военнослужащих Народно-освободительной армии Китая.

Как пишет агентство «Синьхуа», китайские военные во время выступления на параде покажут несколько видов истребителей, в том числе модернизированные модели.

Ранее Путин успел пообщаться с лидерами КНР и КНДР перед парадом в Пекине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами