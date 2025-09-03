Путин прибыл на площадь Тяньаньмэнь в Пекине, где пройдет парад в честь 80-летия Победы

Путин прибыл на площадь Тяньаньмэнь в Пекине, где скоро начнется парад

Президент РФ Владимир Путин прибыл на площадь Тяньаньмэнь в Пекине, где скоро начнется военный парад в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Трансляцию ведет РИА Новости в своем Telegram-канале.

За торжественными мероприятиями в китайской столице будут наблюдать 26 лидеров иностранных государств.

Ожидается, что в параде примут участие более 10 тысяч военнослужащих Народно-освободительной армии Китая.

Как пишет агентство «Синьхуа», китайские военные во время выступления на параде покажут несколько видов истребителей, в том числе модернизированные модели.

Путин с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзинь и провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами. 2 сентября в Доме народных собраний в Пекине состоялась встреча президента России с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее Дональд Трамп заявил, что не считает вызовом себе военный парад в Китае.