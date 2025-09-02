На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ узнали, за что мог мстить властям предполагаемый убийца Парубия

УНИАН: сын предполагаемого убийцы Парубия ушел на фронт и пропал без вести
true
true
true
close
Roman Baluk/Reuters

Сын подозреваемого в убийстве экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия ушел воевать на стороне ВСУ и пропал без вести. Об этом сообщило украинское информационное агентство УНИАН в своем Telegram-канале.

Согласно данным из социальных сетей, Михаил-Виктор Сцельников с позывным «Лемберг» в феврале 2022 года ушел добровольцем на фронт, а в мае 2023 года пропал без вести под Бахмутом. Об этом сообщила его мать, редактор и писательница из Львова Елена Чернинская.

До ухода в зону боевых действий Михаил-Виктор работал в IT-компании во Львове. Там подтвердили его статус пропавшего без вести. В УНИАН сообщили, что за день до начала специальной военной операции (СВО) Сцельников подал петицию с призывом ввести визовый режим с Россией, однако она набрала всего 101 голос.

До этого подозреваемый в убийстве Парубия признался, что его деяние стало «личной местью украинской власти». При этом он не стал отвечать, за что именно мстил, лишь добавив, что выбор Парубия в качестве жертвы был случайным. Подсудимый также попросил, чтобы его обменяли на военнопленного, чтобы он мог «поехать и найти тело своего сына». Возможно, мужчина мстил властям именно за сына, который не вернулся с фронта.

Также он опроверг информацию, распространяемую украинской прессой, о том, что пошел на это преступление якобы из-за шантажа российских спецслужб.

2 сентября Галицкий районный суд во Львове избрал меру пресечения для Михаила Сцельникова в виде заключения под стражу сроком на 60 суток без права внесения залога. Подозреваемый не стал возражать против данной меры.

Ранее в Раде предупредили, что на Украине еще будут инциденты вроде ликвидации Парубия.

