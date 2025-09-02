Предполагаемый убийца Парубия отверг наличие «русского следа» в своем деле

Подозреваемый в убийстве Парубия опроверг, что его шантажировали спецслужбы РФ

Подозреваемый в убийстве экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия опроверг сообщения прессы о том, что пошел на это преступление якобы из-за шантажа российских спецслужб. Его слова приводит украинский телеканал «Общественное».

«Нет, это неправда», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос перед заседанием суда по избранию меры пресечения.

Подозреваемый признался в содеянном и заявил, что убийство Парубия стало его «личной местью украинской власти». При этом он не стал отвечать, за что именно мстил, лишь добавив, что выбор Парубия в качестве жертвы был случайным.

«Он был рядом. Жил бы я в Виннице, был бы Петя (бывший президент Украины Петр Порошенко. — «Газета.Ru»)», — признался он.

Андрей Парубий был застрелен 30 августа во Львове. Киллер поджидал политика на улице, выстрелил в него восемь раз и скрылся с места происшествия. Экс-спикер Рады скончался до приезда скорой помощи. Подозреваемым по этому делу проходит 52-летний житель Львова.

Прощание с Парубием состоялось 2 сентября около 12:30 по московскому времени возле Ратуши. Проститься с застреленным политиком в том числе приехал бывший президент Украины Петр Порошенко.

1 сентября в Киеве состоялись отпевание и вечер воспоминаний о нардепе. Похоронят Порубия на Лычаковском кладбище.

Ранее Парубия нашли в базе розыска МВД России.