На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Предполагаемый убийца Парубия отверг наличие «русского следа» в своем деле

Подозреваемый в убийстве Парубия опроверг, что его шантажировали спецслужбы РФ
true
true
true

Подозреваемый в убийстве экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия опроверг сообщения прессы о том, что пошел на это преступление якобы из-за шантажа российских спецслужб. Его слова приводит украинский телеканал «Общественное».

«Нет, это неправда», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос перед заседанием суда по избранию меры пресечения.

Подозреваемый признался в содеянном и заявил, что убийство Парубия стало его «личной местью украинской власти». При этом он не стал отвечать, за что именно мстил, лишь добавив, что выбор Парубия в качестве жертвы был случайным.

«Он был рядом. Жил бы я в Виннице, был бы Петя (бывший президент Украины Петр Порошенко. — «Газета.Ru»)», — признался он.

Андрей Парубий был застрелен 30 августа во Львове. Киллер поджидал политика на улице, выстрелил в него восемь раз и скрылся с места происшествия. Экс-спикер Рады скончался до приезда скорой помощи. Подозреваемым по этому делу проходит 52-летний житель Львова.

Прощание с Парубием состоялось 2 сентября около 12:30 по московскому времени возле Ратуши. Проститься с застреленным политиком в том числе приехал бывший президент Украины Петр Порошенко.

1 сентября в Киеве состоялись отпевание и вечер воспоминаний о нардепе. Похоронят Порубия на Лычаковском кладбище.

Ранее Парубия нашли в базе розыска МВД России.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами