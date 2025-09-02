Четыре мирных жителя пострадали в результате налета дронов ВСУ в Ростове-на-Дону

Слюсарь: трое взрослых и ребенок пострадали при атаке дронов в Ростове-на-Дону

Трое взрослых и ребенок пострадали в результате атаки украинских беспилотников в Ростове-на-Дону. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Ночью с разными жалобами за медицинской помощью обратились трое взрослых и ребенок. К счастью, серьезный вред здоровью никто из них не получил», — заявил он.

Губернатор отметил, что проводится эвакуация жителей, их перемещают в пункт временного размещения, который был оборудован на базе ближайшей школы №115.

До этого Слюсарь сообщал, что после атаки украинских дронов на Ростов-на-Дону в одной из квартир многоэтажного жилого дома обнаружен неразорвавшийся снаряд.

В Минобороны РФ сообщили, что за ночь над регионом уничтожили 13 беспилотников.

2 сентября над Таганрогом и Ростовом-на-Дону прогремело не менее восьми взрывов.

Ранее мощный пожар после падения дрона на дом в Ростове-на-Дону сняли на видео.