На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Четыре мирных жителя пострадали в результате налета дронов ВСУ в Ростове-на-Дону

Слюсарь: трое взрослых и ребенок пострадали при атаке дронов в Ростове-на-Дону
true
true
true
close
Inna Varenytsia/Reuters

Трое взрослых и ребенок пострадали в результате атаки украинских беспилотников в Ростове-на-Дону. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Ночью с разными жалобами за медицинской помощью обратились трое взрослых и ребенок. К счастью, серьезный вред здоровью никто из них не получил», — заявил он.

Губернатор отметил, что проводится эвакуация жителей, их перемещают в пункт временного размещения, который был оборудован на базе ближайшей школы №115.

До этого Слюсарь сообщал, что после атаки украинских дронов на Ростов-на-Дону в одной из квартир многоэтажного жилого дома обнаружен неразорвавшийся снаряд.

В Минобороны РФ сообщили, что за ночь над регионом уничтожили 13 беспилотников.

2 сентября над Таганрогом и Ростовом-на-Дону прогремело не менее восьми взрывов.

Ранее мощный пожар после падения дрона на дом в Ростове-на-Дону сняли на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами