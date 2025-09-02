В Минобороны рассказали, сколько дронов ВСУ сбили за ночь над Ростовской областью

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 13 беспилотников над территорией Ростовской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

Губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале сообщил об отражении массовой атаки БПЛА. По его словам, дроны были перехвачены над Мясниковском и Неклиновском районах. Губернатор рассказал, что в результате атаки на западе региона возле Красного Крыма загорелась трава. Кроме того, в ходе атаки был поврежден фасад 19-этажного дома на улице Ткачева, а также другая многоэтажка на улице Еляна.

До этого он сообщал, что после атаки украинских дронов на Ростов-на-Дону в одной из квартир многоэтажного жилого дома обнаружен неразорвавшийся снаряд.

2 сентября над Таганрогом и Ростовом-на-Дону прогремело не менее восьми взрывов.

Ранее в Ростове-на-Дону развернули ПВР для пострадавших от БПЛА жителей.