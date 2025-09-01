На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Министр просвещения России перекусил в школьной столовой

Глава Минпросвещения Кравцов в День знаний оценил пирожки в школьной столовой
true
true
true
close
Global Look Press

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов 1 сентября, в День знаний, посетил обновленную школьную столовую. где попробовал домашние пирожки с картошкой. О своих впечатлениях он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

«Лучше, чем в каких-то ресторанах», — сказал он.

Министр напомнил, что президент РФ Владимир Путин поручил предоставить ученикам начальных классов бесплатное горячее питание

До этого глава фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов повторно внес в Госдуму законопроект о введении в школах России бесплатных обедов для учащихся, в частности, в связи с повышением стоимости питания.

Депутат напомнил, что в этом учебном году цены на школьное питание снова вырастут, что неминуемо скажется на финансовом благополучии семей. По его словам, россияне из разных регионов поднимают этот вопрос – где-то рост составит 10-20 рублей, а где-то до 100 рублей.

В конце августа Народный фронт и министерство просвещения России решили ввести QR-коды, с помощью которых можно будет оценить школьное питание. Уточнялось, что на плакатах будут указаны название и адрес школы, а также уникальный QR-код и короткая инструкция. Сообщение будет направлено организации, откуда его перенаправят в региональное управление образования для предоставления реакции.

Ранее в ГД сообщили, что в школах могут ввести бесплатное двухразовое питание.

