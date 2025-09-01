В Госдуме вновь призвали кормить школьников обедами бесплатно

В школах России необходимо ввести бесплатные обеды для учащихся, особенно на фоне того, что стоимость питания повышается. Соответствующий законопроект повторно в Госдуму внес глава фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов, передает 360.ru.

Депутат напомнил, что в этом учебном году цены на школьное питание снова вырастут, что неминуемо скажется на финансовом благополучии семей. По его словам, россияне из разных регионов поднимают этот вопрос – где-то рост составит 10-20 рублей, а где-то до 100 рублей.

«Комплексный обед для старшеклассников стоит как бизнес-ланч. Повышение цен бьет по карманам родителей», — подчеркнул парламентарий.

Он назвал инициативу о бесплатных обедах не только социальным и демографическим решением, но и вкладом в здоровье детей. Причем здоровье подрастающего поколения снизит нагрузку на систему здравоохранения, поэтому это будет еще и выгодный шаг, считает Миронов.

«Будем убеждать коллег в необходимости этой меры и принятия нашего законопроекта», — заключил депутат.

Напомним, до этого председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил «Газете.Ru», что вложенные в организацию бесплатного школьного питания средства окупятся. Он тоже отметил, что обеды учащихся снизят нагрузку на систему здравоохранения, поскольку без «нормального питания» страдает здоровье детей. Это вопрос демографии, народосбережения, качества жизни, поддержки семей, подчеркнул парламентарий.

Кроме того, депутаты фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» также обращались к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением обязать пункты проведения ЕГЭ и ОГЭ обеспечивать школьников и педагогов бесплатным горячим питанием. Однако в Рособрнадзоре инициативу встретили с осторожностью. Представитель ведомства Александр Стрига указал, что ее реализация потребует пересмотра правил проведения экзаменов, увеличения бюджета регионов и продлит время пребывания учащихся в пунктах ЕГЭ.

Ранее стало известно, что в России появятся QR-коды для оценки школьного питания.