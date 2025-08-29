В России появятся QR-коды для оценки школьного питания

Народный фронт и министерство просвещения России вводят QR-коды, с помощью которых можно будет оценить школьное питание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Народного фронта.

«Более чем в 40 тысячах российских школ появятся информационные плакаты с QR-кодами, которые позволят родителям, законным представителям и обучающимся оперативно направлять в систему «ОНФ.Помощь» сообщения о качестве горячего питания, а также прикладывать соответствующие фотографии», — говорится в сообщении организации.

В Народном фронте уточнили, что на плакатах будут указаны название и адрес школы, а также уникальный QR-код и короткая инструкция. Сообщение будет направлено организации, откуда его перенаправят в региональное управление образования для предоставления реакции.

1 сентября 2025 года стартует пилотный проект по оценке поведения учеников. В нем примут участие школы из шести регионов: Новгородской, Ярославской и Тульской областей, а также из Луганской народной республики, Чеченской республики и республики Мордовия.

Ранее в Госдуме объяснили цель введения оценки за поведение в школах.