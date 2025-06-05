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В Израиле заявили, что не пропустят Грету Тунберг в сектор Газа

JP: Израиль не пустит судно «Мадлен» с экоактивисткой Тунберг на борту в Газу
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face to face/Global Look Press

Власти Израиля не разрешат экоактивистке Грете Тунберг попасть в сектор Газа на борту гуманитарного судна «Мадлен». Об этом сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на высокопоставленный источник в израильской армии.

30 мая французский депутат Европарламента Рима Хасан сообщила, что Тунберг планирует в составе Флотилии свободы на борту указанного судна «Мадлен» посетить палестинский анклав.

В статье JP говорится, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) решила, что гуманитарное судно, которое следует в сектор Газа с 12 пропалестинскими активистами на борту, включая Тунберг, не получит разрешение приблизиться или причалить к анклаву.

Отмечается, что судно может прибыть в Газу в течение недели. По словам авторов статьи, Израиль решил не пускать «Мадлен», чтобы избежать прорыва морской блокады анклава, а если судну разрешат причалить, то его экипаж будет «заперт» в Газе.

Ранее ХАМАС и Израиль согласились на 60-дневное перемирие в секторе Газа.

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