Грета Тунберг перекрыла путь к крупнейшему НПЗ Норвегии

Paul S. Amundsen/NTB/Reuters

Климатические активисты Extinction Rebellion и шведская экоактивистка Грета Тунберг перекрыли путь к крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу Equinor в норвежском городе Монгстад. Об этом сообщает телерадиокомпания NRK.

«Ожидается, что в этом районе будут находиться от 150 до 200 протестующих, среди которых будет всемирно известная экоактивистка Грета Тунберг», — говорится в сообщении.

По словам пресс-секретаря Equinor Эллен Марии Щельсбек, представители НПЗ обратились в полицию с требованием удалить протестующих из зоны безопасности объекта. При этом сотрудникам учреждения предложили остаться дома на время демонстрации.

«Мы здесь, потому что совершенно ясно, что у нефти нет будущего», — заявила Тунберг.

По ее словам, полезное ископаемое приводит к разрушениям, поэтому экоактивисты продолжат оказывать давление на нефтедобывающие компании в Норвегии.

В начале июня израильские военные провели досмотр и задержание судна Madleen, направлявшегося к берегам сектора Газа в составе коалиции «Флотилия свободы». На борту находились 12 активистов, включая Тунберг, а также граждане Франции, Турции, Бразилии и Швеции.

Ранее Путин поручил правительству сократить выбросы парниковых газов в РФ.

