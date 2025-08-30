Украинская полиция пока не нашла убийцу экс-депутата Рады Парубия

На Украине сотрудники МВД еще не нашли убийцу экс-депутата Рады Парубия

Полиция Львова еще не обнаружила убийцу бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Силовики добавили, что также еще не удалось установить личность преступника и оружие, которое он использовал. По данным ведомства, к преступлению велась тщательная подготовка.

До этого агентство «РБК Украина» писало, что силовики уже вышли на след стрелка. МВД страны объявило операцию «Сирена».

Политика убили во Львове 30 августа. По данным украинских СМИ,в бывшего парламентария выстрелили не менее восьми раз.

Парубий — один из лидеров «Евромайдана», координатор Самообороны. После победы протестующих был в феврале 2014 года назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, затем его избрали в Раду, где он стал вице-спикером, а с апреля 2016 года по август 2019-го — спикером.

В России политика называли фактическим организатором трагедии 2 мая в Одессе. Впоследствии, как сообщалось, экс-спикер создал группу журналистов-расследователей, которая предоставляла ангажированные сведения не только для СМИ, но и для судов, а также непосредственно для Европейского суда по правам человека, чтобы помешать объективному расследованию случившегося.

Ранее появилось видео с места убийства Парубия.