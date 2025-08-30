На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинские силовики вышли на след убийцы экс-спикера Рады Парубия

РБК Украина: полиция вышла на след стрелявшего в Парубия
true
true
true
close
Roman Baluk/Reuters

Украинская полиция вышла на след убийцы бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Об этом сообщает «РБК Украина».

МВД страны объявило операцию «Сирена», район, где все произошло, оцеплен.

Политика убили во Львове 30 августа. По данным украинских СМИ в бывшего парламентария выстрелили не менее восьми раз.

Парубий — один из лидеров «Евромайдана», координатор Самообороны. После победы протестующих был в феврале 2014 года назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, затем его избрали в Раду, где он стал вице-спикером, а с апреля 2016 года по август 2019-го — спикером.

В России политика называли фактическим организатором трагедии 2 мая в Одессе. Впоследствии, как сообщалось, экс-спикер создал группу журналистов-расследователей, которая предоставляла ангажированные сведения не только для СМИ, но и для судов, а также непосредственно для Европейского суда по правам человека, чтобы помешать объективному расследованию случившегося.

Ранее появилось видео с места убийства Парубия.

