Появилось видео с места убийства Парубия

Появилось видео с места убийства экс-спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия. Ролик публикует агентство УНИАН в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, что на месте работают силовики, в том числе полиция.

Бывшего спикера Рады Парубия убили во Львове 30 августа. По данным украинских СМИ в быавшего парламентария выстрелили не менее восьми раз. Стрелявший в политика был одет как работник службы доставки.

Парубий — один из лидеров «Евромайдана», координатор Самообороны. После победы протестующих был в феврале 2014 года назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, затем его избрали в Раду, где он стал вице-спикером, а с апреля 2016 года по август 2019-го — спикером.

В России политика называли фактическим организатором трагедии 2 мая в Одессе.

Ранее появилось фото предполагаемого стрелка, который мог убить Парубия.