Появилось фото предполагаемого стрелка, который мог убить Парубия

Появилось первое фото предполагаемого убийцы экс-спикера Рады Андрея Парубия
Telegram-канал «Львівич»

Появилось фото предполагаемого убийцы экс-спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия. Его публикует Telegram-канал «Львiвич».

Украинские Telegram-каналы пишут, что, предположительно, стрелком является курьер сервиса по доставке еды Glovo — испанской глобальной сервисной компании по доставке через мобильное приложение. Официальных комментариев по поводу этой информации нет.

30 августа во Львове убили бывшего председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия. Это подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

По данным украинских СМИ в Парубия выстрелили не менее восьми раз.

Парубия, как одного из лидеров «Евромайдана», также называли фактическим организатором трагедии 2 мая в Одессе. Впоследствии, как сообщалось, экс-спикер создал группу журналистов-расследователей, которая предоставляла ангажированные сведения не только для СМИ, но и для судов, а также непосредственно для Европейского суда по правам человека, чтобы помешать объективному расследованию случившегося.

Ранее стала известна возможная причина убийства экс-депутата Рады Кивы.

Новости Украины
