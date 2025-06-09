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Раскрыта возможная причина убийства экс-депутата Рады Кивы

Mash: бывшего депутата Рады Киву могли убить из-за долга в 30 миллионов рублей
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РИА Новости

Бывшего депутата Верховной рады Украины Илью Киву могли убить из-за долга в 30 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«‎Экс-депутата Украины Илью Киву убили из-за долга в 30 млн рублей. Чтобы не отдавать деньги, его друг Араик Амирханян слил данные и распорядок дня СБУшникам. Те наняли киллера для убийства», — говорится в посте.

О подозреваемом в лице Амирханяна стало известно 9 июня. Как писал Telegram-канал Baza, Амирханян является экс-подрядчиком «Укравтодора». По данным журналистов, именно он «слил» данные о месте проживания Кивы украинским спецслужбам, после чего к бывшему депутату наведался киллер. Сейчас предприниматель находится в подмосковном СИЗО по делу о даче взятки. На Украине Амирханяна обвиняли в хищении 500 млн гривен из бюджета, а позднее он был лишен украинского гражданства из-за наличия армянского паспорта.

Кива был убит выстрелом в голову в декабре 2023 года в Московской области. Перед началом спецоперации он перебрался в Россию и запросил в стране политическое убежище.

Ранее суд арестовал подозреваемого в причастности к подрыву ветерана СВО в Ставрополе.

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