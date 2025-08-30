На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пожар рядом с футбольным стадионом в Ростове-на-Дону локализовали

Возгорание травы возле «Ростов-Арены» локализовали на 1,2 тыс. кв. м
Telegram-канал «SHOT»

В Ростове-на-Дону пожарные локализовали пожар возле футбольного стадиона «Ростов-Арена» на площади 1,2 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Ростовской области, передает ТАСС.

«Пожар локализован на 1,2 тыс. кв. м», — сказали в ведомстве.

Трава на площади около 200 кв. м загорелась около «Ростов-Арены» вечером 29 августа.

К тушению были привлечены более 40 человек и 17 единиц техники.

15 августа мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил, что атака украинских беспилотных летательных аппаратов привела к повреждению 33 домов в городе.

За день до этого Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками дома на улицах Тельмана и Лермонтовской в Ростове-на-Дону.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о 20 поврежденных домах. Он отметил, что специальная комиссия устанавливает причиненный ущерб. Глава региона подчеркнул, что власти делают все возможное, чтобы оперативно нейтрализовать последствия атаки и помочь людям вернуться домой. На местах падения беспилотников были развернуты оперативные пункты полиции.

Ранее появилось видео удара «Летучей лисицы» ВСУ по дому в центре Ростова.

