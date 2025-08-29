В Ростове-на-Дону вспыхнул крупный пожар рядом с футбольным стадионом

Baza: в Ростове-на-Дону вспыхнул крупный пожар рядом с «Ростов-ареной»

В Ростове-на-Дону вспыхнул крупный пожар рядом с «Ростов-ареной». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Утверждается, что огонь вспыхнул на левом берегу Дона. По предварительным данным, горит камыш.

В настоящий момент выясняются причины возгорания. О пострадавших не сообщается.

15 августа мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил, что атака украинских беспилотных летательных аппаратов привела к повреждению 33 домов в городе.

За день до этого Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками дома на улицах Тельмана и Лермонтовской в Ростове-на-Дону.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о 20 поврежденных домах. Он отметил, что специальная комиссия устанавливает причиненный ущерб. Глава региона подчеркнул, что власти делают все возможное, чтобы оперативно нейтрализовать последствия атаки и помочь людям вернуться домой. На местах падения беспилотников были развернуты оперативные пункты полиции.

Ранее появилось видео удара «Летучей лисицы» ВСУ по дому в центре Ростова.