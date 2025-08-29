В Дагестане рассказали о работе медучреждений после взрыва на заправке

Медучреждения в Дагестане перевели в режим особой готовности после взрыва на АЗС

Медицинские учреждения в Республике Дагестан перевели в режим особой готовности после взрыва на автомобильной заправочной станции (АЗС) в Хасавюртовском районе. Об этом сообщило министерство здравоохранения региона в Telegram-канале.

Из заявления следует, что к текущему моменту никакой информации о пострадавших не поступало. Несмотря на это, министр здравоохранения Дагестана Ярослав Глазов потребовал, чтобы медицинские учреждения работали в особом режиме.

Взрыв на АЗС в районе села Сулевкент в Хасавюртовском районе произошел 29 августа. Telegram-канал SHOT писал, что в результате инцидента пострадали четыре человека. Однако позже эту информацию опровергли в Главном управлении МЧС РФ по республике. В ведомстве подчеркнули, что из-за взрыва никто не пострадал.

На фоне случившегося прокуратура региона организовала проверку. В МЧС РФ сообщили, что взрыв на автозаправке произошел по причине разгерметизации емкости газовоза. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб локализовали возгорание на площади 400 квадратных метров.

Ранее в Дагестане на катере взорвался бензобак.