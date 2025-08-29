Число пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до четырех

SHOT: в результате взрыва на автозаправке в Дагестане пострадали четыре человека

Количество людей, пострадавших при взрыве на автозаправке в Дагестане, выросло до четырех. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«У них ожоги различных степеней: от первой до третьей. Сейчас все они госпитализированы», — говорится в сообщении.

Согласно информации канала, взрыв случился при разгерметизации емкости, когда на АЗС шла перекачка газа. После инцидента вспыхнуло сено и близлежащее кладбище.

Инцидент произошел 29 августа у села Сулевкент в Хасавюртовском районе. Изначально сообщалось о двух пострадавших.

Региональная прокуратура уже начала проверку по факту случившегося с целью выяснить причины взрыва и узнать, соблюдались ли на АЗС требования пожарной безопасности.

21 августа автозаправка взорвалась в Академгородке Новосибирской области. По информации СМИ, в результате произошедшего женщина получила ожоги.

Ранее появилось видео, как автомобиль Honda разорвало пополам после удара о колонку АЗС в Ачинске.