Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На видео попали последние секунды перед лобовым тараном Lada в Дагестане

В Дагестане на видео попало лобовое столкновение Lada и Volvo

В Дагестане на федеральной трассе легковая машина Lada врезалась в грузовик Volvo.Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

«На 754 километре дороги в Кизилюртовском районе «двенашка» вылетела на встречку и столкнулась с грузовиком «Вольво», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем ДТП, запечатлел момент столкновения. На кадрах видно, как Lada выезжает на встречную полосу движения, где врезается в грузовик Volvo.

По информации источника, авария произошла на трассе «Кавказ». В результате столкновения водитель и два пассажира легковой машины получили травмы, несовместимые с жизнью.

До этого сообщалось, что в Чечне на автозаправочной станции загорелся автомобиль. Камера, установленная на АЗС, запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчина садится в автомобиль и отъезжает, при этом заправочный пистолет остается в баке. Затем машина загорается.

Ранее в Подмосковье загорелась «Газель».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами