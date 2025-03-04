На видео попали последние секунды перед лобовым тараном Lada в Дагестане

В Дагестане на видео попало лобовое столкновение Lada и Volvo

В Дагестане на федеральной трассе легковая машина Lada врезалась в грузовик Volvo.Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

«На 754 километре дороги в Кизилюртовском районе «двенашка» вылетела на встречку и столкнулась с грузовиком «Вольво», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем ДТП, запечатлел момент столкновения. На кадрах видно, как Lada выезжает на встречную полосу движения, где врезается в грузовик Volvo.

По информации источника, авария произошла на трассе «Кавказ». В результате столкновения водитель и два пассажира легковой машины получили травмы, несовместимые с жизнью.

До этого сообщалось, что в Чечне на автозаправочной станции загорелся автомобиль. Камера, установленная на АЗС, запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчина садится в автомобиль и отъезжает, при этом заправочный пистолет остается в баке. Затем машина загорается.

Ранее в Подмосковье загорелась «Газель».