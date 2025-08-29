На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Появилось видео тушения природного пожара в Геленджике

МЧС опубликовало кадры тушения масштабного пожара в Геленджике
true
true
true

В Геленджике произошел масштабный пожар, над ликвидацией огня специалисты работают несколько дней. Кадры опубликовал Telegram-канал МЧС России.

В ролике можно заметить, что для ликвидации природного возгорания были направлены мобильные отряды сотрудников службы. Они занимаются точечной ликвидацией последствий внутри лесных массивов. В работе специалисты используют специальные устройства.

Помимо этого, в видео можно заметить, что в тушении возгорания задействован вертолет.

До этого стало известно, что площадь пожара в Геленджикском лесничестве после падения обломков беспилотника выросла до 41,5 га.

Накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что из-за сильного ветра площадь пожара увеличилась до 32 га. Позже площадь возгорания увеличилась до 39 гектаров, указали в МЧС.

Ранее сигареты вызвали разрушительный пожар на Кипре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами