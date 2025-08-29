На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Спасатели локализовали пожар в Крыму на 150 гектарах

В Крыму спасатели локализовали пожар, охвативший сухую траву у села Колодезное в Симферопольском районе. Об этом сообщает МЧС России.

«Ландшафтный пожар вблизи с. Колодезное Симферопольского района локализован на площади 150 гектаров», — говорится в сообщении.

Трава вспыхнула утром 29 августа. Огонь быстро распространился из-за сильного ветра, скорость которого местами достигает 16 м/с. В тушении возгорания участвуют 105 специалистов МЧС на 22 пожарных расчетах.

До этого в Симферопольском районе ликвидировали пожар между селами Равнополье и Кольчугино. Его потушили при участии 105 спасателей на 29 пожарных расчетах. Они не только ликвидировали пламя, но и создали минерализованные полосы, чтобы сдержать его распространение. Ситуация также осложнялась из-за сильного ветра.

Ранее потушили крупнейший за 76 лет пожар на юге Франции.

