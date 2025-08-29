На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Крыму загорелась сухая трава на площади 150 гектаров

МЧС: в Симферопольском районе Крыма тушат природный пожар площадью 150 гектаров
Ландшафтный пожар произошел в районе села Колодязное в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС РФ по республике в Telegram-канале.

По данным ведомства, информация о возгорании сухой растительности поступила в 9:37 (совпадает с мск). На место происшествия направили 105 сотрудников экстренных служб и 22 единицы техники.

«Площадь, пройденная огнем, 150 гектаров», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что работу осложняет порывистый ветер со скоростью до 16 м/с. Несмотря на это, специалистам удалось предотвратить распространение огня на населенный пункт. В настоящее время они проводят опашку и создают минерализованные полосы.

22 августа в Станично-Луганском районе Луганской народной республики (ЛНР) потушили масштабный природный пожар. Площадь возгорания составила 502 гектара, из которых 437 гектаров — территория, покрытая лесом.

Как рассказали в МЧС РФ, в результате пожара повреждения получили 306 строений на территории садовых участков. К ликвидации огня привлекали более 450 человек, в том числе волонтеров, и 58 единиц техники.

Ранее в Севастополе из-за возгорания сухой растительности перекрыли шоссе.

